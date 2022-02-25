Samanyolu Haber /Dünya / "Ukrayna Rusya'nın teklifini reddetti" /25 Şubat 2022 23:58

"Ukrayna Rusya'nın teklifini reddetti"

Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini söyledi. Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti." ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, "Gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu. Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini söyleyen Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti." dedi.

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda ise Putin ve Lavrov'a yönelik yaptırım kararıyla ilgili "Ne Putin ne de Lavrov'un İngiltere olsun veya başka ülkede olsun banka hesabı yok" dedi.

PESKOV: BAĞLANTIYI KESTİLER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile Belarus'un başkenti Minsk'te müzakere teklifi ile ilgili sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Teklifin ardından Ukrayna tarafının Minsk'te görüşme düşüncesini inceleyeceklerini söylediklerini aktaran Peskov, "Ukraynalılar Varşova'ya gitmeyi istediler, bundan sonra da bağlantıyı kestiler. Ara verdiler" ifadesini kullandı. Söz konusu bekleyişin uzun sürdüğünü belirten Peskov, "Bu bekleyişe Ukrayna'nın Kiev dahil büyük şehirlerinde milliyetçi unsurların roket fırlatma sistemleri yerleştirmesinin eşlik ettiğini" ileri sürdü. Peskov, "Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz" diye konuştu.
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