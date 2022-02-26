Rusya'nın Ukrayna saldırısı Atina'da da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale Yunanistan’ın başkenti Atina'da ve değişik şehirlerde yapılan gösterilerle protesto edildi. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Yunanistan Komünist Gençlik Örgütü'nün (KNE) çağrısı üzerine, Atina'da bulunan Rusya Konsolosluğu önünde“Emperyalist savaşlara ve planlara karşı alarm” şiarıyla bir araya gelen kitle savaşın hemen durdurulmasını istedi.Akşam saatlerinde Rusya konsolosluğu önünde yapılan gösterinin ardından ABD konsolosluğuna yürüyen kitle, yürüyüş boyunca "Emperyalist savaşlara ve işgallere hayır”, “Halkların katili emperyalizm”, “Emperyalistlerin savaşlarına hayır, yaşasın halkların birliği”, “ABD, NATO, Rusya dünyayı yeniden paylaşıyor, halkların kanıyla sınırları yeniden çiziyorlar” sloganları attı.Her iki konsolosluk önünde yapılan açıklamalarda da emperyalist savaş ve planlar protesto edilerek savaş ve işgallere karşı mücadele çağrısı yapıldı.