Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna savaşında kaç Rus ve Ukraynalı asker hayatını kaybetti? /26 Mart 2022 14:03

Ukrayna savaşında kaç Rus ve Ukraynalı asker hayatını kaybetti?

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı. Savunma Bakanlığı, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin de yaralandığını aktardı.

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Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, “Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernihiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde.” denildi.

Savaşı izleyen NATO kaynaklarına göre, Rusya şu ana kadar 7 bin ila 15 bin arasında kayıp verdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 15 Mart’taki açıklamasında 13 bin 500 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

BM: şu ana kadar 1081 sivil öldü

Bu arada BM İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali başlattığı 24 Şubat’tan bu yana bin 81 sivilin öldüğünü, bin 701 sivilin yaralandığını açıkladı.

Sumy, Kharkiv ve Mariupol kentinin de içinde aldığı yer aldığı Donestsk bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtilen açıklamada, gerçek rakamların bundan çok daha fazla olabileceği endişesi paylaşıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre, savaştan dolayı 24 Şubat-23 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçti.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini aktardı.



"Ukrayna'da nüfusun yüzde 45'i yeterli miktarda gıda bulamıyor"

Öte yandan BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da nüfusun yüzde 45'inin yeterli miktarda gıda bulamamaktan endişe ettiğini bildirdi. WFP Sözcüsü Tomson Phiri, savaşın bir aydan fazladır sürdüğü Ukrayna'da her 5 kişiden birinin gıdaya erişimdeki zorluktan ötürü öğünlerini azalttığı ve yetişkinlerin, çocuklara yiyecek kalması için daha az yedikleri bilgisini aktardı.

Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin aksadığını vurgulayan Phiri, "Çok sayıda tır ve trenin yok edilmesi, havalimanlarının bombalanması ve süpermarketlerin boşaltılması, milyonlarca Ukraynalının gıdaya erişimini olumsuz etkiledi." açıklamasında bulundu.

Phiri, WFP'nin Ukrayna'ya gıda yardımlarını hızlandırdığını söyledi ve 2 hafta içinde 1,2 milyon, bir ay içinde ise 2,4 milyon kişiye gıda yardımı yapmayı planladıklarını kaydetti.
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