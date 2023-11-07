Ukrayna seçimlerinde seferberlik engeli

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Sıkıyönetim ve seferberlik talebi parlamentoda 8 kasımda oylama ile yürürlüğe girecek.







Ukrayna anayasasına göre sıkıyönetim sırasında ülke genlinde seçim yapılamıyor.





Normalde Ukrayna’da devlet başlanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyor. Ancak savaş şartlarında bu riskli ve güvenlik açısından sıkıntılı olduğu genel kabul görmüş vaziyette.





Bu nedenle devlet başkanı Zelenskiy, çatışmaların devam ettiği sürece ülkede seçiminin yapılmasının çok zor olduğunu bu yüzden sıcak çatışmalar bitene kadar kendisinin başkanlık koltuğunda oturmaya devam edeceğini ve seçimlerin yapılmayacağını söylemişti.





Zelenskiy’nin parlamentoya sunduğu sıkıyönetim ve seferberlik kararının uzatılması durumunda ülkede parlamento seçimleri otomatik olarak fiilen 90 gün boyunca yeniden erteleniyor. Ayrıca 2024 baharında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.