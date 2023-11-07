Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna seçimlerinde seferberlik engeli /07 Kasım 2023 11:40

Ukrayna seçimlerinde seferberlik engeli

Ukrayna Devlet Başkan Vlodimir Zelensky tarafından Verkhovna Rada'ya (Parlamento) sunulan yeni yasa taslağında, ülkedeki sıkıyönetim ve genel seferberlik uygulaması 16 Kasım 2023'ten itibaren 90 gün boyunca uzatılacak.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Sıkıyönetim ve seferberlik talebi parlamentoda 8 kasımda oylama ile yürürlüğe girecek.

Ukrayna anayasasına göre sıkıyönetim sırasında ülke genlinde seçim yapılamıyor.

Normalde Ukrayna’da devlet başlanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyor. Ancak savaş şartlarında bu riskli ve güvenlik açısından sıkıntılı olduğu genel kabul görmüş vaziyette. 

Bu nedenle devlet başkanı Zelenskiy, çatışmaların devam ettiği sürece ülkede seçiminin yapılmasının çok zor olduğunu bu yüzden sıcak çatışmalar bitene kadar kendisinin başkanlık koltuğunda oturmaya devam edeceğini ve seçimlerin yapılmayacağını söylemişti.

Zelenskiy’nin parlamentoya sunduğu sıkıyönetim ve seferberlik kararının uzatılması durumunda ülkede parlamento seçimleri otomatik olarak fiilen 90 gün boyunca yeniden erteleniyor. Ayrıca 2024 baharında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
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