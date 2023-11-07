Samanyolu Haber /Teknoloji / Çinli astronotlar şaşırtıcı bir manzaraya imza attı /07 Kasım 2023 12:10

Çinli astronotlar şaşırtıcı bir manzaraya imza attı

Çin’in Tiangong uzay istasyonundan astronotlar, iniş modülünün paraşütünde görünen bir deliğe rağmen Dünya’ya geri döndü.

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Salı günü, üç astronot Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao, Çin’deki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi yakınındaki Shenzhou 16 uzay aracının dönüş kapsülünden çıktı.

Kapsülün inişini gösteren Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) tarafından yayınlanan görüntülerde, paraşütün içinden mavi bir gökyüzü parçası görülebiliyor, bu da oldukça büyük bir deliğe işaret ediyor. Dönüş kapsülü Salı günü Moğolistan’ın Gobi Çölü’ndeki Dongfeng iniş alanına indi. Ancak yetkililer, Shenzhou 16’nın inişi sırasında yaşanan olayı resmi olarak duyurmadı.

Uzmanlar, paraşüt başarısız olsa bile, uzay aracında, kapsülün çok hızlı alçalması durumunda otomatik olarak inişe yardımcı olabilecek bir yedek paraşüt bulunduğunu söylediler.

Çinli astronotların Çin’in yeni inşa edilen uzay istasyonuna gidip geleceği çok daha fazla yolculuk olacak. Eski mürettebat Salı günü inerken, geçen hafta Tiangong istasyonuna yeni bir astronot ekibi geldi.

Tıbbi ve bilimsel deneyler yapmaları ve ekipmanların bakımını yapmaları bekleniyor. Çin, 2030’dan önce astronotları aya göndermek de dahil olmak üzere, on yıl boyunca planlanan birçok uzay misyonuyla ilerlemeye devam ediyor.

NASA yöneticisi Bill Nelson da ABD ve Çin’in yeni nesil bir uzay yarışına giriştiğine dikkat çekti. Çinli astronotlar şu ana kadar ay yüzeyinden örnekler getirdi ve Ay’ın daha az keşfedilen uzak tarafına bir gezici indirdi.
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