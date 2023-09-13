Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Sivastopol’de tersaneyi vurdu /13 Eylül 2023 20:29

Ukrayna, Sivastopol’de tersaneyi vurdu

Ukrayna ordusu, sabaha doğru Kırım’daki Sivastopol Deniz Üssüne bağlı gemi onarım tesislerini balistik füzelerle vurdu.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol’ü hedef alan 10 seyir füzesinin Ukrayna tarafından ateşlendiğini duyurdu. Bu füzelerden 7’si havada etkisiz hale getirildi. Olayda tamiri devam eden 2 savaş gemisi hasar aldı, çeşitli kaynaklara göre 2 kişi öldü, 24 tersane işcisi yaralandı.

Ayrıca aynı saatlerde Karadeniz Filosunun gemilerine yönelik üç insansız tekne saldırısı püskürtüldü.

Rusya Odessa’yı vurdu

Ukrayna tarafından yapılan saldırıların karşılığında Rusya, Ukrayna’nın liman altyapı tesislerine saldırılar düzenledi. Odessa bölgesinin liman altyapısına Rusya GERAN tipi İHA’larla saldırdı.

Odessa bölge savcılığı, Rus ordusunun Odessa bölgesinin liman altyapısına düzenlediği gece saldırısının sonuçlarına ilişkin görüntüler yayınladı.

Özellikle, Izmailovsky bölgesi ve Reni'ye Geran İHA’larla saldırıların düzenlendiği bildirildi. Bölgede yangın çıktı.
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