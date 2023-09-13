Son mesaj: ‘Deşifre oldunuz çabuk kaçın’

Maktullere ait son fotoğraftaki 5 kişinin kimliği tespit edilirken 1 kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Öldürülen 6 Türk’ün saldırıdan önce bir mesajla uyarıldığı da iddia edildi.













Bold Medya'da yer alan habere göre Yunanistan’da, Barış Boyun çetesinin üyeleri 6 Türk silahlı saldırıda infaz edildi.Cinayete kurban gidenlerden üçünün; Kırmızı Bülten’le aranan, İtalya’daki suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un adamları olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin suç kayıtları arasında Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmak da var ve bu suçtan da aranma kararları bulunuyor.Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre, Öldürülen isimlerden beşinin kimliğinin Türk emniyet birimlerince de belirlendiği öğrenildi. Buna göre o isimler, Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24).İnfaz edilen beş kişinin 91 suç, 33 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Suç kayıtları arasında cinayet, yaralama, silah kanuna muhalefet, hırsızlık gibi suçların yer aldığı belirtildi.Yunan polisinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, öldürülen kişilerin cep telefonlarının da incelendiği öğrenildi. İddiaya göre telefonlardaki mesajların birinde “Bulunduğunuz yer deşifre oldu. Çabuk kaçın” ifadesi var.İnfazın da bu mesajdan 10 dakika sonra yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili Atina Havalimanı’nda bir kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin Süleyman D. (32) olduğu belirtildi. “Sahte Portekiz pasaportu” bulunan şüphelinin çantasında “boş kovan” olduğu öğrenildi.Bir motosiklet ve otomobille gelen saldırganların öldürdüğü altı kişiden beşinin üzerinde “sahte Fransız pasaportu” bulundu.Yunan polisinin yaptığı çalışmada, henüz olay anına ait kamera kaydı bulunmadığı ancak silah seslerinin duyulduğu bir görüntüye ulaşıldığı belirtildi. Olay yerinde 25’e yakın boş kovan da bulundu.Çeteler arasındaki çatışma sosyal medyada da yer alırken, karşı grupların birbirlerini tehdit ettikleri görüntülere de rastlanıldı. Ayrıca öldürülen Oğuz Kaan T.’nin infaz öncesi paylaştığı bir fotoğrafta, cinayete kurban giden beş kişinin yer aldığı görülüyor.Fotoğraf çekilen yerin ise Yunanistan’da kiralanan bir evin bahçesi olduğu belirtiliyor. O fotoğraftaki bir kişinin ismi ise netleştirilemedi.