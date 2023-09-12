Yunanistan’da silahlı saldırı: 6 Türk infaz edildi

Yunanistan’ın turistik bölgelerinden Lutsa’da dün gece yaşanan silahlı saldırı ülke gündeminde bomba etkisi yarattı… Bir otomobildekilere yönelik silahlı saldırının ardından 6 kişi yaşamını yitirirken, Yunan medyası ölenlerin Türk olduğunu duyurdu.







Yerel saatle dün 19.00 sularında Arionos Caddesi’nde meydana gelen olayda araçtaki beş kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, bölgede olan bir diğer kişinin de ölü bulunduğu belirtildi. Yunan medyası yetkililerin bir mafya hesaplaşması olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu duyurdu.







Yunan televizyonu ERT, polislerin olay yerinde 9 milimetrelik 25 mermi kovanı bulunduğunu ve incelemelerin devam edildiğini açıklarken, bu silahların daha önce de kullanılmış olma ihtimalinin de incelendiğine dikkat çekildi.





Öte yandan Proto Thema gazetesi, öldürülenlerden birinin daha önce yasa dışı yollarla Yunanistan’a girmekten gözaltına alındığını belirtirken, Yunan polisinin diğer 5 kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştığını duyurdu.





“ARAÇTAKİLER AYNI ÇETEDEN OLMAYABİLİR”





Yunan medyası, öldürülenlerin Türk olduğunu ve aynı zamanda Fransız kimlik belgesi olduğunu bazı kaynaklara dayandırarak iddia etti. Polisler bu belgelerin orijinalliğini incelediklerini de açıkladı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen bu kişilerin Yunanistan ve Fransa’da aktif olduğu da öne sürüldü.





Proto Thema’ya konuşan bir kaynak, “Şu an aynı araçta ölü bulunanların aynı çeteden olup olmadığı bilinmiyor. Belki bazıları rakip çeteden olabilir” dedi.