Ukrayna, Wagner paralı askerlerinin Belarus'a gittiğini doğruladı

BBC Türkçe'den Jaroslav Lukiv'in haberine göre DPSU, Ukrayna ile de sınırı olan Belarus'ta kaç "militan" olduğunu, bunların tam konumlarını ve hedeflerini değerlendirdiğini söyledi.



Doğrulanmamış bir habere göre 60 kadar Wagner aracından oluşan bir konvoy Cumartesi günü erken saatlerde sınırı geçerek Belarus'a girdi.



Wagner'in isyanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otoritesine meydan okumuştu.



Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'e bağlı birlikler Haziran ayında ülkenin askeri komuta kademesine karşı isyan eylemi olarak Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmiş, aynı gün yapılan bir anlaşmayla başkente 200 km kala isyan bastırılmış, birliklere geri dönme emri verilmişti.



Anlaşma uyarınca Wagner savaşçılarına ya düzenli Rus ordusuna katılabilecekleri ya da Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'a gidebilecekleri söylendi. Wagner lideri Yevgeni Prigojin'e de Belarus'a gitmesi teklif edildi ancak şu anda nerede olduğu bilinmiyor.



Wagner, birçoğu Rus hapishanelerinden devşirilen paralı savaşçılardan oluşan bir Rus özel askeri şirketi ve Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana en kanlı savaşlardan bazılarını gerçekleştirdi.



DPSU sözcüsü Andriy Demçenko Cumartesi günü yaptığı açıklamada Wagner savaşçılarının Belarus'a ulaştığını doğruladı.



Demçenko, Ukraynalı sınır muhafızlarının ülkenin kuzey sınırında "durumu izlemeye devam ettiklerini" söyledi.



Cuma günü Belarus Savunma Bakanlığı, Wagner birliklerinin ülkenin bölgesel savunma güçleri için askeri eğitmen olarak görev yaptığını belirtti.



Bakanlık, savaşçıların başkent Minsk'in yaklaşık 85 km güneydoğusundaki Osipoviçi kasabası yakınlarında Belarus askerlerine "askeri disiplin" eğitimi verdiklerini söyledi.



Bu hafta başında Rusya lideri Putin, paralı askerlerinin düzenli bir birlik olarak Rus ordusuna katılması teklifini Prigojin'in reddettiğini açıkladı.



Rusya'nın Kommersant gazetesine verdiği demeçte Putin, 29 Haziran'da Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında birçok grup komutanının, üst düzey bir Wagner figürü tarafından yönetilecek planı desteklediğini söyledi.



Ancak Prigojin'in cevabının "adamlarım [Wagner birlikleri] bu karara katılmıyor" şeklinde olduğunu söyledi.



Putin ayrıca Rus yasalarına göre paralı asker gruplarının resmi olarak tanınmadığını belirterek Wagner'in aslında "var olmadığını", ancak bu "zor konunun" parlamentoda tartışılması gerektiğini söyledi.



BBC'nin Moskova'daki Rusya editörü Steve Rosenberg, Kremlin'in Wagner şefi ile sıradan Wagner savaşçıları arasında ayrım yaparak aralarını açmaya çalıştığı izlenimi verdiğini söylüyor.



Rosenberg, Rus devlet medyasının Prigojin'i itibarsızlaştırma çabalarını da buna bağlıyor.



23 Haziran'daki isyandan bu yana Prigojin'in nerede olduğuna dair çelişkili ve doğrulanmamış haberler geliyor.



Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada Prigojin'in hala Rusya'da olduğunu söylemişti.



Kremlin'den yapılan 10 Temmuz tarihli bir açıklamaya göre de Putin, Wagner isyanından beş gün sonra grubun lideri Prigojin ile bir araya geldi ve Moskova'daki toplantıya 35 Wagner komutanı da davet edildi.



Prigojin eski bir Putin yanlısı ve bir zamanlar Kremlin ile yaptığı yemek sözleşmeleri nedeniyle "Putin'in şefi" lakabıyla anılıyordu. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı ile arasında savaşın yürütülmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklar, Rusya hükümeti ile arasının açılmasına neden oldu.



ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada Prigojin'in isyanın ardından zehirlenme girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.