Ukrayna'dan Batılı eleştirmenlere: Çenenizi kapatın

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna, üç ay önce Rusya'ya yönelik başlattığı karşı taarruzun hızını ve etkisini eleştiren ve güçlerinin ağır ilerlediğini söyleyen Batılı çevrelere, "çenelerini kapamaları" tavsiyesinde bulundu.



Ayrıca, Batılı yetkililerce yapılan yorumlar karşısında Kiev'in hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İspanya'nın ev sahipliğinde, Toledo'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.



İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile ikili görüşmesinden sonra açıklama yapan Kuleba, Rusya'ya yönelik karşı taarruzu eleştiren ülkelere "Karşı saldırıyı eleştirmek yüze tükürmektir. Ukrayna topraklarının bir santimetrekaresini bile kurtarabilmek için savaşta ölen Ukraynalı askerlerin yüzüne tükürmektir." sözleriyle duygusal tonda sert tepki gösterdi.



Bakan Kuleba şöyle devam etti:



"Eleştirmenlere çenelerini kapamalarını, kendilerini Ukrayna'ya gelip bir santimetrekarelik alanı kurtarmaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Savaşı kazandığımızda karşınıza çıkıp artık silaha ihtiyacımız olmadığını söyleyeceğim. Ama savaş devam ettiği sürece daha fazla silaha ihtiyacımız olacak. Bu açgözlülükten değil, ülke topraklarını korumak, kaybedileni geri almak ve Avrupa'da barışı yeniden tesis etmek için."



Ukrayna üç ay kadar önce Batı'dan gelen on milyarlarca dolarlık askeri teçhizatı kullanarak Rus işgaline karşı bir karşı saldırı başlattı.



Kiev, o tarihten bu yana kaybettiği yerlerden 10 civarında köyü geri aldı.



Henüz Rusya'nın ana savunma hatlarına girebilmiş değil.



Geçen hafta New York Times, Washington Post ve diğer Batılı medya kuruluşlarında çıkan haberlerde Amerikalı ve diğer Batılı yetkililerin, Ukrayna'nın taarruzunun beklentilerinin çok altında kaldığı demeçleri yer aldı.



Bazıları, Ukrayna'nın stratejisini eleştirdi ve hatta Kiev'i, ordu güçlerini yanlış yerlerde konumlandırmakla suçlayan yetkililer bile oldu.



Moskova, Ukrayna harekâtının şimdiden başarısız olduğunu iddia ediyor.



Ukraynalı komutanlar ise bilerek yavaş hareket ettiklerini, zira tam güçle saldırdıklarında kayıpları azaltmak için Rusya savunmasını ve lojistiğini zayıflattıklarını ileri sürüyor.



Ukrayna kuvvetleri, aylar süren mayın tarlaları arasındaki savaşın ardından geçen hafta Batı Zaporijya bölgesindeki Robotyne köyünü ele geçirdi.



Bu, Rus savunma hattına ulaşılması anlamına geliyor.



Ayrıca Ukrayna güçleri, halihazırda Novopokropivka ve Verbove köyleri arasındaki bölgede ilerleyerek Rusya'nın uzaydan da görülebilen ana tahkimatını oluşturan tanksavar hendekleri ve 'ejderha dişleri' olarak bilinen beton piramit sıralarının etrafından dolaşmaya çalışıyor.



Kiev, operasyonlar hakkında pek ayrıntı paylaşmasa da bölgedeki bir Ukraynalı komutan geçen hafta yaptığı açıklamada, askerlerinin en zor hattı aşarak daha az yoğun savunulan bölgelere ulaştığını ve artık daha hızlı ilerleme beklediklerini değerlendirmesinde bulundu.



Perşembe günü açıklama yapan Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, da savaşın yoğun devam ettiği Novopokropivka yakınlarında başarılar elde edildiğini bildirdi. Maliar, ayrıntı vermedi.



Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Syrskyi de doğuda, Bahmut yakınlarında "olumlu bir dinamik" olduğunu kaydetti.