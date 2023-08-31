Hakkını isteyen işçiler kendilerini madene kapattı

Oktay ve Dönmez'in bu ziyaretinden üç ay sonra Yunus Emre Santrali'nde çalışan yüzlerce işçi haklarını alamadıkları için eylem başlattı. Önce mesai saatleri dışında oturma eylemi yapan işçiler son olarak eylemlerini madene taşıdı.









Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 5 gün kala dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret ederek işçilere propaganda yapmıştı.Oktay ve Dönmez, santralin TMSF'den şirkete devri sırasında yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, ücretsiz izindeki işçilerin işe geri döndüklerini söylemiş, sürecin takipçisi olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişlerdi.Maden işçileri dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından verilen sözlerin tutulmasını istiyor.