Samanyolu Haber /Gündem / Hakkını isteyen işçiler kendilerini madene kapattı /31 Ağustos 2023 19:45

Hakkını isteyen işçiler kendilerini madene kapattı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan 160 işçi, kesilen maaşları ve aylardır ödenmeyen alacakları nedeniyle kendilerini yeraltına madene kapattı. İşçiler taleplerinin karşılanmaması durumunda açlık grevine gidecekler.

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Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 5 gün kala dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret ederek işçilere propaganda yapmıştı.

Oktay ve Dönmez, santralin TMSF'den şirkete devri sırasında yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, ücretsiz izindeki işçilerin işe geri döndüklerini söylemiş, sürecin takipçisi olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişlerdi.

Maden işçileri dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Oktay ve Dönmez'in bu ziyaretinden üç ay sonra Yunus Emre Santrali'nde çalışan yüzlerce işçi haklarını alamadıkları için eylem başlattı. Önce mesai saatleri dışında oturma eylemi yapan işçiler son olarak eylemlerini madene taşıdı.


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