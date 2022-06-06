Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'dan Putin'e şok: Bir Rus generali daha öldürüldü /06 Haziran 2022 15:50

Ukrayna'dan Putin'e şok: Bir Rus generali daha öldürüldü

Rus medyası, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yoğun çatışmalar sırasında Moskova'nın en üst düzey generallerinden birinin öldüğünü açıkladı.

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Ukrayna'ya saldırılar sürerken Donbass'a yoğunlaşan Rus ordusu bir generalini daha kaybetti.

Devlete ait Rossiya 1 muhabiri, Tümgeneral Roman Kutuzov'un bölgedeki bir Ukrayna yerleşimine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü söyledi.

Alexander Sladkov, General Kutuzov'un Donetsk bölgesinde birliklere komuta ettiğini söyledi.

Rusya'nın savunma bakanlığı raporlar hakkında yorum yapmadı.

Sladkov, Telegram sosyal medya uygulamasında, "General askerleri, sanki yeterince albay yokmuş gibi saldırıya yönlendirmiş. Öte yandan Roman, daha yüksek bir rütbeye rağmen herkesle aynı komutandı" dedi.

Ukrayna ordusu da fazla ayrıntı vermeden General Kutuzov'un öldürüldüğünü doğruladı.

Geçen aylarda da 2 generalin öldürüldüğü açıklanmıştı
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