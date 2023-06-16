Ukraynalı pilotlar F-16 kullanmayı öğrenecek

NATO üyeleri bu hafta Brüksel'deki toplantılarında, Ukraynalı pilotlara ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını kullanmayı öğretme planını görüştü.

Eğitimlerin başladığı açıklandı fakat hangi ülkenin kaç tane savaş uçağını ne zaman vereceği belli değil.

Norveç Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rolf Folland, Ukrayna'ya F-16 vermenin bir sihirli değnek olmadığını, Ukrayna'nın Batı yapımı uçaklar ve karmaşık silah sistemlerini kullanma kapasitelerini geliştirmesinin zaman alacağını söylüyor.

Norveç, Finlandiya ve İsveç'te düzenlenen büyük tatbikat esnasında buluşuyoruz.

Tatbikatta 150'den fazla savaş uçağı var. Bu Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde bulunan savaş uçaklarından daha fazla.



Tümgeneral Folland, Ukrayna'daki savaşın "eski usul" bir savaşa dönüştüğünü, bunun önüne geçmenin yolunun göklere hakim olmaktan geçtiğini söylüyor. Fakat Ukrayna'nın bunu başarabilecek kaynağı yok. Hatta Kiev'e birkaç adet F-16 göndermenin önünde bile büyük zorluklar var.





Belçikalı pilot Pulse, F-16'yı ustalıkla kullanır hale gelmesinin üç yıl sürdüğünü anlatıyor. İlk olarak 1970'lerde, kendisi doğmadan çok önce tasarlanan uçağın kokpitini bize gösteriyor, "Bununla uçmak rüya gibi" diyor ve ekliyor:





"Ama uçmak işin kolay kısmı. Geri kalanıysa daha zor."







