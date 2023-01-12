Samanyolu Haber /Gündem / Ukraynalı yaralı askerler Türkiye’de tedavi edilecek /12 Ocak 2023 16:32

Ukraynalı yaralı askerler Türkiye’de tedavi edilecek

Ukraynalı yaralı askerlerin Türkiye’de tedavi edilmesi gündemde .

SHABER3.COM


Samanyoluhaber-Ukrayna

Türkiye, Ukraynalı yaralı askerlerin Türkiye’de tedavi edilmesini teklif etti.

Ankara’da düzenlenen ’21’inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği’ konulu konferans kapsamında, Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3’lü görüşümesinde ortaya atılan bu fikre Erdoğan’dan destek geldi.

Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Şeref bey (Türkiye Ombudsmanı) bir teklifte bulundu; özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması. Biz buna varız. Sadece Rusya-Ukrayna değil, aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan, Libya'dan, yaralıları getirmek suretiyle hastanelere getirip tedavilerini yaptırıp geri döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında, Ukrayna Ombudsmanı Dr. Dmytro Lubinets ve Rusya Federasyonu Ombudsmanı Tatiana Moskalkova’nın katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Türk Ombudsmanı Şeref Malkoç, yaralı askerlerin Ukrayna'dan Türkiye'de tedavi edilmek üzere çıkarılması için bir insani koridor açılmasını önerdi.
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