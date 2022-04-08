Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna'nın artık S-300 hava savunma sistemi var /08 Nisan 2022 15:48

Ukrayna'nın artık S-300 hava savunma sistemi var

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ukrayna'nın savaşın başından bu yana seslendirdiği 'silah' talebi için Slovakya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Slovakya, Ukrayna'ya Rus yapımı olan S-300 hava savunma sistemi verdi. Dikkat çeken haberi Slovakya Başbakanı açıkladı. 

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Slovakya'nın Ukrayna'ya bir adet S-300 hava savunma sistemi sağladığını doğrulamak istiyorum. Ukraynalılar, egemenliklerini ve bizi cesurca savunuyorlar. Onlara yardım etmek, tepkisiz kalmamak ve Rusya'nın saldırganlığı altında yaşanan can kayıplarına kayıtsız kalmamak bizim görevimizdir" ifadelerine yer verdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'nın artık S-300 hava savunma sistemi var Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:16