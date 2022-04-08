Ukrayna'nın artık S-300 hava savunma sistemi var

Ukrayna'nın savaşın başından bu yana seslendirdiği 'silah' talebi için Slovakya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Slovakya, Ukrayna'ya Rus yapımı olan S-300 hava savunma sistemi verdi. Dikkat çeken haberi Slovakya Başbakanı açıkladı.





Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Slovakya'nın Ukrayna'ya bir adet S-300 hava savunma sistemi sağladığını doğrulamak istiyorum. Ukraynalılar, egemenliklerini ve bizi cesurca savunuyorlar. Onlara yardım etmek, tepkisiz kalmamak ve Rusya'nın saldırganlığı altında yaşanan can kayıplarına kayıtsız kalmamak bizim görevimizdir" ifadelerine yer verdi.





