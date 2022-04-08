Savcılıktan kayıp ‘128 Milyar Dolar’ için ilginç karar: Cumhurbaşkanı müracaat etmeli

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükselişi dengelemek ve kuru belli bir seviyede tutmak amacıyla kamu bankaları üzerinden 128 milyar dolar satıldığına dair iddialar gündeme gelmişti.







HKP KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Cumhuriyet'in haberine göre Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Merkez Bankası'nın kime, ne kadar ve hangi kurdan satıldığı bilinmeyen 128 milyar dolarlık rezerv satışının araştırılması için konuyu yargıya taşımıştı. HKP avukatları; Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanları Berat Albayrak ve Lütfi Elvan, eski Merkez Bankası Başkanları Murat Uysal ve Naci Ağbal’ın ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘irtikâp’ suçlarını işlediklerini belirterek 31 Mart 2021’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.





SAVCI: CUMHURBAŞKANI’NIN YAZILI BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKİR

HKP’nin suç duyurusunu işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı inceleme sonucunda eski Merkez Bankası Başkanları Murat Uysal ve Naci Ağbal hakkında “Soruşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verdi. Başsavcılık, Murat Uysal ve Naci Ağbal hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması için, “Cumhurbaşkanı’nın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvuruda bulunması şartına bağlı” olduğunu iddia etti.





NE OLMUŞTU?



Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki 128 milyar dolar kaybına karşı HKP konuyu yargıya, CHP ve İYİ Parti de TBMM’ye taşımıştı. Muhalefet partileri il ve ilçe örgütlerine, reklam panolarına, köprülere ve meydanlara, ‘128 milyar dolar nerede?’ diye pankartlar asmıştı. Asılan pankartlarda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla bu pankartlar bazı illerde toplatılmıştı. Muhalefetin, Merkez Bankası rezervlerindeki kayba ilişkin gündeme getirdiği ‘128 milyar dolar nerede’ sorusuna AKP’li isimler farklı yanıtlar vermişti.





Erdoğan kimi zaman ‘salgında kullandık’, kimi zaman ‘yurtiçinde’, kimi zaman da ‘Merkez Bankası'nda’ yanıtını vermişti.





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, ‘bankada’, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ‘kasada’, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ‘pandemide harcandı’, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, ‘buharlaşmadı’, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise ‘Döviz işlemleri, o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir’ yanıtını vermişti.