Ukrayna'ya F-16 sevkiyatı sonucu değiştirmeyecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Ukrayna krizi ve müzakere konusunda önemli açıklamalarda bulunan Putin, "Eğer Kiev müzakerelere hazırsa, bunu kendi söylesin. Eğer ABD Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğunu düşünüyorsa, o zaman Ukrayna Devlet Başkanı'nın müzakereleri yasaklayan kararnamesini iptal etsinler. Blinken hazır olduklarını söylüyorlar. Pekala, o zaman ilk adım olarak bunu iptal etsinler" şeklinde konuştu. Devlet başkanı, İngiltere ve ABD’nin Ukrayna ordusuna verdiği misket bombası ve seyreltilmiş uranyum bombalarının cephedeki durumu değiştirmediği gibi Batı’nın Ukrayna'ya F-16 sevkiyatının da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine vurgu yaptı.





Seyreltilmiş uranyumlu mermilerin tedarik edilmesinin de cephedeki durumu değiştirmeyeceğini ve yalnızca mermilerin kullanıldığı bölgede kontaminasyona yol açacağını belirten Putin, "Kötü, çok kötü. Seyreltilmiş uranyumlu mermilerin tedariki bir suçtur. Çok kısa süre önce ABD yönetimi misket bombalarının kullanılmasını savaş suçu sayıyordu. Bunun suç olduğunu kamuoyu önünde ilan ettiler. Şimdi de kendileri bu suçu işliyor. 155 mm kalibreli mühimmatlar tükendiği ve onları Avrupa'da ve ABD'de üretmek zor olduğunu için, cephaneliklerinde me varsa onu tedarik ediyorlar. Seyreltilmiş uranyumlu misket bombaları da gönderildi. Tüm bunlar, benim değil kendilerinin söylediği suçlardır. Suç olduğunu söylediler ancak bunu bizzat kendileri yapıyorlar" dedi.





Ukrayna, karşı saldırıda 71 bin askerini yitirdi





Ukrayna ordusunun haziran başında başlattığı karşı saldırıda hiçbir sonuç elde edemediğine dikkat çeken Putin, karşı saldırının başından beri Kiev'in 71 bin askerini kaybettiğinin altını çizdi. Putin, Ukrayna ordusunun karşı saldırının başından bu yana 543 tank ile çeşitli sınıflarda 18 bin zırhlı araç kaybettiğini de belirtti.