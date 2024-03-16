Ülkede ulusal yas ilan edildi: Ölü sayısı yükseliyor





















Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde Odessa'ya düzenlenen Rus füze saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı."Rusya'nın füze saldırısının ardından Odessa'daki kurtarma operasyonları sürüyor" değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, olayı alçak bir saldırı olarak nitelendirdi.Zelenskiy, "İki füze ateşlendi, ikincisi saldırı yerine ilk gelen kurtarma ve sağlık görevlilerine isabet etti. Acil sağlık görevlileri ile kurtarma görevlileri yaralandı ve öldürüldü. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişiler için arama çalışmaları sürüyor" ifadesini kullandı.Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Odessa'ya yapılan saldırı sonucu ölenlerin sayısının 19'a, yaralıların sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, hayatını kaybedenler için 16 Mart'ın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini belirtti.Rusya ayrıca Ukrayna'nın Harkiv bölgesine de saldırı düzenledi.Saldırı sonrası itfaiye ekipleri sağlık merkezinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı değerlendirerek, "Odessa'daki Rus terörü, kendi topraklarındaki insanların güvenliğini garanti edemediği bir zamanda Ukraynalı sivillerle savaşan düşmanın zayıflığının bir işaretidir" ifadelerini kullanmıştı.