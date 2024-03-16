Samanyolu Haber /Dünya / Ülkede ulusal yas ilan edildi: Ölü sayısı yükseliyor /16 Mart 2024 00:35

Ülkede ulusal yas ilan edildi: Ölü sayısı yükseliyor

Rusya'nın Odessa kentine yönelik saldırısında ölü sayısı artarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den sert tepki geldi. Ülkede hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde Odessa'ya düzenlenen Rus füze saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

"Rusya'nın füze saldırısının ardından Odessa'daki kurtarma operasyonları sürüyor" değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, olayı alçak bir saldırı olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, "İki füze ateşlendi, ikincisi saldırı yerine ilk gelen kurtarma ve sağlık görevlilerine isabet etti. Acil sağlık görevlileri ile kurtarma görevlileri yaralandı ve öldürüldü. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişiler için arama çalışmaları sürüyor" ifadesini kullandı.



ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Odessa'ya yapılan saldırı sonucu ölenlerin sayısının 19'a, yaralıların sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.


ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, hayatını kaybedenler için 16 Mart'ın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini belirtti.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın Harkiv bölgesine de saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası itfaiye ekipleri sağlık merkezinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı değerlendirerek, "Odessa'daki Rus terörü, kendi topraklarındaki insanların güvenliğini garanti edemediği bir zamanda Ukraynalı sivillerle savaşan düşmanın zayıflığının bir işaretidir" ifadelerini kullanmıştı.
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