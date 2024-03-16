Pendikspor İstanbulspor karşısında son dakikada güldü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbul derbisinde İstanbulspor'u konuk etti. Haftaya son iki sırada giren iki takımın mücadelesini Pendikspor, son dakikada bulduğu golle kritik bir galip aldı.



Pendikspor'a galibiyeti getiren golü, 90+7. dakikada Halil Akbunar kaydetti. İstanbulspor, 75. dakikada Modestas Vorobjovas'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.



Beş maçlik mağlubiyet serisinin ardından galibiyetle tanışan Pendikspor, puanını 29'a yükselterek ligde kalma umutlarını tazeledi. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.



Maçta son 15 dakikaya girilirken İstanbulspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Vorobjovas ile girdiği ikili mücadelede Endri Çekiçi yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, 58. dakikadan sarı kartı bulunan Vorobjovas'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.



Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Pendikspor, tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Erdem Özgenç'in vuruşunda top barajdan sekti. Seken topu iyi takip eden Erencan Yardımcı, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Altıpas içine gelen topa dokunan Halil Akbunar, ağları havalandırdı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kritik mücadele 1-0 Pendikspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



