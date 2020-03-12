Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker bir markayı daha sattı /12 Mart 2020 12:04

Ülker bir markayı daha sattı

Ana ortakları arasında Murat Ülker'in sahibi olduğu Yıldız Holding, Kökler Yatırım Holding, Üs Holding ve Templeton Yatırım Fonu olan Gözde Girişim, yüzde 100’üne sahip olduğu Sebat Çakmak’ın satış sürecini tamamladı.

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Gözde Girişim, Can Uluslararası Yatırım Holding ile 35 milyon TL’lik anlaşma imzalanırken, KAP’a hisse devrinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, tamamlanan hisse devriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’nin farklı sektörlerde yatırım yapan en büyük girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim, başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Cazip sektörlere yatırım yapan şirketimiz, zamanı geldiğinde portföyündeki şirketleri elden çıkararak paydaşlarımıza değer yaratıyor. Sebat Çakmak’ın gelecek dönemde Can Uluslararası Yatırım Holding çatısı altında başarılarını sürdürmesini diliyoruz. Gözde Girişim satıştan elde edilen nakdi, borç ödemede kullanmayı planlıyor.”

Gözde Girişim, hızlı büyüme vadeden sektörlere yatırım yapıyor. Söz konusu şirketler, yapılan yatırımlarla büyürken, genellikle sektörünün önde gelen kurumlarına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve istihdama katkı da sağlanıyor.

Sebat Çakmak, Gözde Girişim bünyesine katıldıktan sonra hem geniş bir tüketici kitlesine ulaştı hem de değerini her yıl artırdı. Geçen yıllarda iç pazarda çok sayıda başarıya imza atan Sebat Çakmak, Tuzla fabrikasında üretim yapıyor. “Çakar çakmaz çakan çakmak” sloganıyla tanınan şirket, 2013 yılından bugüne kadar Gözde Girişim altında faaliyetlerini sürdürüyordu. Gözde Girişim’in bünyesinde, Kümaş, Polinas, Penta, Derby gibi sektörünün lideri şirketler ve markalar bulunuyor.
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