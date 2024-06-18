Ülkü Ocakları 'Sinan Ateş duruşmasında' provokasyon yapacak iddiası

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş’in cinayetini konu alan davanın ilk duruşması 1 Temmuz’da görülecek.



Dava öncesi dikkat çeken bir iddiada bulunan Yeniçağ Gazetesi yazarı gazeteci Yavuz Selim Demirağ, 1 Temmuz'da Ülkü Ocakları'nın Ankara Adliyesi'nin etrafını binlerce kişiyle saracaklarını; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in içeriye girmesine izin vermeyeceklerini aktarmıştı.



Halk TV’de Sorel Dağıstanlı’ya açıklamalarda bulunan Demirağ, şunları söylemişti:



"Yurdun birçok bölgesinden otobüs kaldırarak Ülkü Ocaklarının gençlerini oraya yığmak için çok ciddi bir hazırlık içerisindeler. Neden bir mahkeme engellenmeye çalışılır anlamış değilim."



MHP’lilerin yakından tanıdığı Avukat Mehmet Taşedelen, söz konusu iddiayla ilgili açıklamalarda bulundu.



TELE 1’e konuşan Taşedelen, şunları söyledi:



“MHP teşkilatlarından, ülkü ocaklarından illerden ilçelerden otobüslerle bir yığılma yapılacağı iddiası var. Duruşmanın görüleceği Sincan Cezaevi şehrin dışında açık alanda bir yer. Duruşma salonları da hemen onun önüne yapılmış. Duruşma salonuna ulaşmak için iki toprak yol var burayı geçerek ulaşıyorsunuz. Eğer bu yollar insanla doldurulursa duruşma salonuna ulaşmak mümkün olmaz. Ankara Valiliği toplanan gruba biraz yol verirse duruşma salonuna mağdur avukatları bile giremez. Hatta Ayşe Ateş, Selma Ateş bile gidemez. Birkaç sanığın itirafçı olacağı yönünde iddia var. Eğer dışarıda nümayiş koparılırsa içeriye yani duruşma salonuna da MHP yönetiminden birkaç kişi giderse itirafçı çıkmayabilir. Sanıklara güven gelebilir.”