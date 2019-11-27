Uluslararası Af Örgütü 'Ahmet Altan'a özgürlük' kampanyası başlattı

Kampanyanın anonsunda, Ahmet Altan'ın görüşlerinden ötürü hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi ve acilen, koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.





Acil eylem koduyla duyurulan kampanyada şu ifadelere yer verildi:









"Üç yıllık tutukluluğun ardından 4 Kasım'da serbest bırakılan Türk yazar ve eski gazete editörü Ahmet Altan 12 Kasım'da yeniden tutuklandı. Altan siyasi bir tutukludur ve acilin, şartsız koşulsuz serbest bırakılmalıdır.





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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül





Adalet Bakanlığı





06659 Ankara, Turkey





Fax: +90 312 417 71 13









Sayın Bakan,





Size, üç yıllık tutukluğun ardından serbest bırakılan ve sekiz gün sonra yeniden tutuklanan romancı Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanması nedeniyle yazıyorum. Ahmet Altan, iktidarı eleştiren gazetecilik faaliyetlerine dayanılarak, 2016'daki darbe girişiminde iktidarı devirme ve iktidarın darbenin sorumlusu olduğunu belirttiği Fetullah Gülen'in takipçileriyle temas halinde olma suçlamasıyla Ekim 2016'da tutuklandı ve cezaevine konuldu.





Şubat 2018'de, Ahmet Altan, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla, uluslararası standartlarda suç kabul edilecek herhangi bir kanıttan yoksun olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Altan, 5 Temmuz 2019'da karara itiraz etti ve Yargıtay yeniden yargılamaya hükmetti. 4 Kasım'da, 26. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Altan'ı aynı kanıt temelinde 10.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.





Mahkeme aynı zamanda, yurt dışına seyahat ve adli kontrol şartı ile Ahmet Altan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.





Savcı, Ahmet Altan'ın hiçbir pişmanlık göstermediğini gerekçe göstererek karara itiraz etti ve mahkemenin yeniden yakalama kararı iktidar yanlısı medyaya sızdırıldı. Altan hiçbir 'kaçma' niyeti olmadığı halde evinde gözaltına alındı





Ahmet Altan, savcılığın somut bir delil bulamadığı suçlamaları mütemadiyen reddetti.





Sizi, sadece ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için siyasi tutuklu haline getirilen Ahmet Altan'ı acilen ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyorum.