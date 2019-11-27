Samanyolu Haber /Gündem / Harbiyeli Mustafa cezaevinden yazdı: Bizde sene hâlâ 2016! /27 Kasım 2019 10:31

Harbiyeli Mustafa cezaevinden yazdı: Bizde sene hâlâ 2016!

15 Temmuz’un ardından yüzlerce Harbiyeli askeri öğrenciden biri olan Mustafa İhsan annesine mektup gönderdi

SHABER3.COM

15 Temmuz’un ardından yüzlerce Harbiyeli askeri öğrenci tutuklandı. Daha 18-19 yaşındaki öğrenciler ‘darbeye teşebbüs’ten ceza aldı. 40 aydır cezaevinde tutuluyorlar.

Onlardan biri de Mustafa İhsan Akagğndüz… Annesine 2016’dan beri tutuklu bulunduğu cezaevinden yazdığı mektupta, “Sanki hala 20 yaşındayım.” diyor Mustafa. Annesinin “Dün Mustafam’dan gelen mektupta ne yazıyordu biliyormusunuz.Tevafuk,mektubu tam da dedesinin vefat ettiği gün yazmış.”SANKİ HALA 20 YAŞINDAYIM O GÜNDEN BU GÜNE DOĞANLAR DOĞMADI,ÖLENLER ÖLMEDİ” Bu nasıl bir zamansızlıkdır, nasıl bir örgütlü işkencedir hem evlatlarımıza hem de bize.” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta şu ifadeler kullanılıyor:




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