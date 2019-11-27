“Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi’ne çağrılacak”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin, parti yönetiminde ‘çete bulunduğu iddiası’ genel merkezde krize yol açtı.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetini beklemeden basın toplantısı düzenleyen İnce’nin bu iddasının parti yönetimi tarafından olayların soğumasından sonra dinleneceği belirtildi.





Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Muharrem İnce'nin parti yönetimine dönük eleştirilerin bir bölümünü, yaptıkları sekiz dakikalık konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na aktardığı kaydediliyor.





Bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye, bu eleştirileri ve iddialarını daha sonra dinleyeceğini söylediği, ancak İnce'nin bu daveti beklemeden basın toplantısı yapmasının partide gerilimi yarattığı da ifade ediliyor.





Haberde aktarılana göre parti kaynakları, tartışmanın durulmasından sonra İnce'nin Genel Merkez’e çağrılarak dinleneceğini ve gerekirse iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kurulabileceğini belirtti.





Kılıçdaroğlu, “İnce'nin parti yönetimine dönük bazı kişilerin çeteleştiği yolundaki iddiasını nasıl karşılıyorsunuz” sorusuna, “CHP içinde çete bulunduğunu söylemek gaflettir, bühtandır (kara çalmadır)” yanıtını vermişti.