Samanyolu Haber /Gündem / “Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi’ne çağrılacak” /27 Kasım 2019 10:09

“Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi’ne çağrılacak”

CHP'de kriz çıkartan Muharrem İnce’nin CHP Genel Merkezi’ne çağırılacağı öne sürüldü.

SHABER3.COM

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin, parti yönetiminde ‘çete bulunduğu iddiası’ genel merkezde krize yol açtı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetini beklemeden basın toplantısı düzenleyen İnce’nin bu iddasının parti yönetimi tarafından olayların soğumasından sonra dinleneceği belirtildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Muharrem İnce'nin parti yönetimine dönük eleştirilerin bir bölümünü, yaptıkları sekiz dakikalık konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na aktardığı kaydediliyor.

Bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye, bu eleştirileri ve iddialarını daha sonra dinleyeceğini söylediği, ancak İnce'nin bu daveti beklemeden basın toplantısı yapmasının partide gerilimi yarattığı da ifade ediliyor.

Haberde aktarılana göre parti kaynakları, tartışmanın durulmasından sonra İnce'nin Genel Merkez’e çağrılarak dinleneceğini ve gerekirse iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kurulabileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “İnce'nin parti yönetimine dönük bazı kişilerin çeteleştiği yolundaki iddiasını nasıl karşılıyorsunuz” sorusuna, “CHP içinde çete bulunduğunu söylemek gaflettir, bühtandır (kara çalmadır)” yanıtını vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi’ne çağrılacak” Sonraki Haber >>

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Buzlu yollarda dikkat

Buzlu yollarda dikkat

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:59:09