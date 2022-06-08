Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan Kuzey Kore uyarısı

Grossi, teşkilatın 35 ülkeden oluşan yönetim kurulunun pazartesi günü gerçekleştirdiği üç aylık toplantıda, "raporlanan Santrifüj Zenginleştirme Tesisi'nin ek binasına çatı kurulduğunu, böylece eklentinin dış kısmının artık tamamlandığını" ifade etti.

Grossi, yönetim kuruluna yaptığı açıklamada "hafif su reaktörünün (LWR) yanında, Nisan 2021'den bu yana inşaatı süren yeni binanın tamamlandığını ve bitişikteki iki binada da inşaata başlandığını gözlemledik" dedi.

Punggye-ri'deki Nükleer Test Sahası'nda, tünellerden [yatay geçişler] birinin muhtemelen nükleer bir denemeye hazırlık amacıyla yeniden açıldığına dair belirtiler gözlemledik. Nükleer deneme yapılması BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacak ve ciddi endişe yaratacaktır.

Grossi, kurula şöyle seslendi:

Yongbyon sahasında faaliyetler devam ediyor. 5MW(e) reaktörünün çalışmasıyla tutarlı süregelen göstergeler mevcut. Radyokimyasal Laboratuvarı'nda geçmişteki olası atık artıma veya bakım faaliyetleri esnasında gözlemlenenlerle tutarlı faaliyet göstergeleri var.

UAEA Başkanı ayrıca, 1994'te inşaatı durdurulan 50MW(e) reaktöründe "muhtemelen diğer inşaat projelerinde yeniden kullanmak için binaların söküldüğünün ve bazı malzemelerin kaldırıldığının" gözlemlendiğine dikkat çekti.

Grossi, "Kangson kompleksi ve Pyongsan Maden ve Konsantrasyon Tesisi'nde faaliyetlerin devam ettiğine dair göstergeler mevcut" dedi.





UAEA Başkanı, Kuzey Kore'nin nükleer programının devam etmesinin "ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve son derece üzüntü verici olduğunu" yineledi.





Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın Temini Anlaşması'nın tam ve etkili biçimde uygulanmasında Ajans'la derhal işbirliği yapmaya ve özellikle Ajans müfettişlerinin ülkede bulunmadığı dönemde baş gösterenler olmak üzere öne çıkan tüm sorunları çözmeye çağırıyorum.





Grossi'nin açıklaması, UAEA'nın geçen ay yayımladığı ve Kuzey Kore'nin birincil Yongbyon nükleer kompleksindeki plütonyum üreten reaktörü son üç yılın en yüksek seviyelerinde yeniden devreye soktuğu yönündeki raporunu izledi.