Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası gözlemci kuruluştan Trump eleştirisi /06 Kasım 2020 00:09

Uluslararası gözlemci kuruluştan Trump eleştirisi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (OSCE) ABD Başkanı Trump'ın seçim sürecinde yaptığı bazı açıklamaların "toplumun demokratik kurumlara güvenine zarar verdiğini" belirttiği ifade edildi.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (OSCE) uluslararası gözlemci ekibi, ABD Başkanı Donald Trump'ın hâlâ sayımların sürdüğü genel seçimle ilgili 'hile' iddialarının 'temelsiz' olduğunu ve açıklamaların "toplumun demokratik kurumlara güvenine zarar verdiğini" belirtti.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), ABD'nin tarihi seçimini inceledi. OSCE, seçim sürecinin başarılı geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hukuki belirsizlikler, lojistik zorluklara rağmen iyi organize edilmiş rekabetçi bir seçim" 

Öte yandan OSCE, Trump kampanyasının Wisconsin, Michigan, Pennsylvania gibi eyaletlerde dava yoluna gitme kararı alması, "hile" iddiasında bulunmasının kaos meydana getirdiğini, seçmen ve seçim yetkilierinde kafa karşılıklığına neden olduğunu belirtti. Trump'ın 'hile' iddiaları hakkında açıklama yapan OSCE, "Sistematik sorunlarla ilgili temelsiz iddialar, özellikle de yarışan Başkan tarafından yapılanlar, kamunun demokratik kurumlara güvenine zarar veriyor"

OSCE, ABD'nin 3 Kasım seçimi için 102 kişilik bir gözlemci ekibi gönderdi. Seçim süreci tamamlandığında tam rapor açıklanacak. 
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