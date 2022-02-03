Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Kandile özel paylaşılan klipte Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ait ‘Lütfen Gel’ naatına yer verildi. YouTube kanalında yayınlanan kandil özel klibinde genç yetenekler Hocaefendi’nin naatını seslendirdi.





Kandil bekleyiş demek. Gözleri ufka, avuçları semâya çevirip yakarış. Fani olan her sıkıntıya asli olanın merhemini sürmek için. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ‘Lütfen Gel’ naatı sinelerin bu kutsi nefese en çok ihtiyaç duyduğu andaki haykırışı adeta…