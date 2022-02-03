Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Kandile özel paylaşılan klipte Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ait ‘Lütfen Gel’ naatına yer verildi. YouTube kanalında yayınlanan kandil özel klibinde genç yetenekler Hocaefendi’nin naatını seslendirdi.
Kandil bekleyiş demek. Gözleri ufka, avuçları semâya çevirip yakarış. Fani olan her sıkıntıya asli olanın merhemini sürmek için. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ‘Lütfen Gel’ naatı sinelerin bu kutsi nefese en çok ihtiyaç duyduğu andaki haykırışı adeta…
Lütfen Gel (Naat)
Açsan gerçek yüzünü mehtap utanır,
Görse cemâlini huriler kıskanır;
Dırahşan çehren hayret uyardı gökte,
Gören Seni Cemâl’in aynası sanır…
Nurun ve sırrınla tecellî et bize..
Karanlıklar yıkılıp gelsinler dize;
Sensizlik canımıza tâk etti çoktan,
Dönüşün bayram olacak bize…
Sen gideli çoğumuzda hal kalmadı,
Çiçekler soldu petekte bal kalmadı;
Hazan yaşanıyor hep yıllardan beri,
Dahasına dillerde mecal kalmadı.
İntizâr hülyamız Sen çekip gideli,
Vardır belki “Sen Sen!..” diyen birkaç deli;
Dön gel ne olur ağlatma bendeleri!..
Budur şu Kıtmîr’in biricik emeli…