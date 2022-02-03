Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK'in ağır sansürü bile enflasyondaki patlamayı gizleyemedi /03 Şubat 2022 10:56

TÜİK'in ağır sansürü bile enflasyondaki patlamayı gizleyemedi

TÜİK, ocakta yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran, son 20 yılın en yüksek seviyesi oldu. Aralıkta oran yüzde 36,08 olarak açıklanmıştı. ENAG ise enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,06 olan yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69’a yükseldiğini açıkladı.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini, Bloomberg anketinde yüzde 48, Reuters anketinde yüzde 46,68 olmuştu.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.



YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.



AYLIKTA EN FAZLA ARTIŞ ALKOLDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.



SEPETTEKİ 354 MADDENİN FİYATI ARTTI

Ocak 2022’de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,91 artış gerçekleşti.




OCAKTA ZAM ŞAMPİYONU ELEKTRİK

Ocak ayında bir önceki aya göre enflasyon sepetinde fiyatı en çok artan ürün, yüzde 69,97’lik artışla elektrik oldu.

Patlıcan yüzde 54,74’lük artışla ikinci, dolmalık biber yüzde 54,27’lik artışla üçüncü oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜİK'in ağır sansürü bile enflasyondaki patlamayı... Sonraki Haber >>

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:19:08