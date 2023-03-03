Samanyolu Haber /Gündem / Ümit Özdağ', Mansur Yavaş'ın adaylığı için miting yapacak /03 Mart 2023 16:13

Ümit Özdağ', Mansur Yavaş'ın adaylığı için miting yapacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için miting düzenleyeceklerini duyurdu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş’ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart Pazar günü saat 15.00’te Türk halkını Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne 'Mansur Başkan Göreve' çağrısında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

"MİTİNG DÜZENLEYECEĞİZ"
Öte yandan Gazeteci Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Özdağ, "Pazar günü saat 15.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde Mansur Yavaş’ı göreve davet etmek için miting düzenleyeceğiz. Herkesi bekliyoruz. Türk milleti iradesini 6 siyasi lidere teslim etmeyin" ifadelerini kullandı.
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