Samanyolu Haber /Gündem / Umudu kanaviçeye işlediler /09 Mart 2023 16:53

Umudu kanaviçeye işlediler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Avusturya'da yaşayan Hizmet gönüllüleri kadınlar ilginç bir etkinliğe imza attılar

SHABER3.COM

Viyana - Avusturya

Türkiye'deki zulümden kaçıp Avusturya'ya yerleşen Hizmet gönüllüsü Şenay Hanım, hobi olarak yaptığı kanaviçe sanatını kaderdaşı hanımlara öğretti. Kanaviçe kursiyerleri tamamladıkları ilk eserlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Avusturyalı kadın milletvekillerine gönderdi.

Etkinlik, Grüß Gott Österreich inisiyatifi tarafından düzenlendi. Hizmet gönüllüleri el emeği göz nuru kanaviçelerin yanısıra, özel nakış kitap ayraçları ve Türkiye'deki mağduriyeti anlatan bir kitapçık da hediye etti. 

Etkinliğin amacı ve hedefi şu satırlar ile vurgulandı: "Hediyeler tamamıyla el emeği göz nurudur. Gönüllülerimiz bu anlamlı hediyeler için çok emek sarfettiler. Avusturyalı kadın vekillere gösterdikleri dayanışma için teşekkür etmek istedik. Ve onlara da destek vermek istiyoruz. 


Bu amaçla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizim için önemli bir fırsat oldu. Bu vesile ile Avusturya'daki hukukun, demokrasinin, huzurun ve umudun devamı adına siz kadın vekillerimize teşekkürü bir borç biliriz."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Umudu kanaviçeye işlediler Sonraki Haber >>

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener Söz Verdi

Meral Akşener Söz Verdi

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

Kılıçdaroğlu: Kürsümüze veda etmek için buradayım

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:35