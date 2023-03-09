Umudu kanaviçeye işlediler

Viyana - Avusturya







Türkiye'deki zulümden kaçıp Avusturya'ya yerleşen Hizmet gönüllüsü Şenay Hanım, hobi olarak yaptığı kanaviçe sanatını kaderdaşı hanımlara öğretti. Kanaviçe kursiyerleri tamamladıkları ilk eserlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Avusturyalı kadın milletvekillerine gönderdi.





Etkinlik, Grüß Gott Österreich inisiyatifi tarafından düzenlendi. Hizmet gönüllüleri el emeği göz nuru kanaviçelerin yanısıra, özel nakış kitap ayraçları ve Türkiye'deki mağduriyeti anlatan bir kitapçık da hediye etti.





Etkinliğin amacı ve hedefi şu satırlar ile vurgulandı: "Hediyeler tamamıyla el emeği göz nurudur. Gönüllülerimiz bu anlamlı hediyeler için çok emek sarfettiler. Avusturyalı kadın vekillere gösterdikleri dayanışma için teşekkür etmek istedik. Ve onlara da destek vermek istiyoruz.









Bu amaçla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizim için önemli bir fırsat oldu. Bu vesile ile Avusturya'daki hukukun, demokrasinin, huzurun ve umudun devamı adına siz kadın vekillerimize teşekkürü bir borç biliriz."







