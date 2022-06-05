Samanyolu Haber /Politika / Umutsuz AKP'liler, Erdoğan kazanamaz dedi /05 Haziran 2022 14:16

Umutsuz AKP'liler, Erdoğan kazanamaz dedi

MetroPOLL Araştırma, mayıs ayı anketinde katılımcılara "Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusunu yöneltti. "Kazanamaz" diyenlerin, aksini düşünenlerin önünde olduğu görüldü.

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Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan ve 'krize' dönüşen sorunlar, Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP açısından anketlere olumsuz yansıyor.

Birçok araştırmada muhalefet partilerine mensup isimler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "adayımız" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında daha fazla destek alıyor.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna "Kazanır" yanıtını verenlerin oranı 45,8 olarak belirlendi. "Kazanamaz" diyenler ise yüzde 48,5'le aksini düşünenlerin üç puan önünde.



'KAZANAMAZ' DİYEN AKP'LİLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Parti bazında incelendiğinde; "Bu pazar seçim olsa oyumu AKP'ye veririm" diyen, ancak "Erdoğan kazanır mı?" sorusuna "Kazanamaz" yanıtını verenlerin oranı dikkati çekti: Yüzde 8,7.

Bu oran, ittifak ortağı MHP'de yüzde 13.

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