Samanyolu Haber /Gündem / Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu! Rektörlükten açıklama geldi /14 Kasım 2023 23:26

Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu! Rektörlükten açıklama geldi

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, üniversiteye ait yurt odasında ölü bulundu. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama geldi. Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kalan Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi bir genç de odasında ölü bulunmuş, intihar ettiği tespit edilmişti.

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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe’deki Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin intihar ettiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Hacettepe Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Beytepe’deki Hacettepe Öğrenci Evlerinde kalan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversite’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.”

BİR ÖĞRENCİ DAHA İNTİHAR ETMİŞTİ

Hacettepe Üniversitesi'nde 30 Ekim'de Sıhhiye'deki Hacettepe Öğrenci Yurdu’nda kalan Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan da odasında ölü bulunmuş, Khan’ın intihar ettiği tespit edilmişti.

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