Samanyolu Haber /Dünya / Görevden alındı, başbakanı ‘ihanetle’ suçladı /14 Kasım 2023 23:32

Görevden alındı, başbakanı ‘ihanetle’ suçladı

İngiltere'de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen ve dün görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman, Başbakan Rishi Sunak'ı "halka ihanetle" suçladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, dün İngiltere Başbakanı Sunak tarafından görevden alınmasının ardından X hesabından paylaştığı mektupta, Başbakan’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Suella Braverman, mektubunda görev süresi boyunca başarılı olduğunu savunarak, “Yaz aylarındaki liderlik yarışında parti üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedilmiş olmanıza ve dolayısıyla Başbakan olmak için kişisel yetkiniz olmamasına rağmen, temel politika öncelikleri konusunda bana verdiğiniz kesin güvenceler nedeniyle sizi (Sunak’ı) desteklemeyi kabul etmiştim.” ifadesini kullandı.

Sunak’ı, yasa dışı göçün azaltılması, göçmen teknelerinin geçişi ve Kuzey İrlanda Protokolü’ne ilişkin konulardaki yürüttüğü temel politikaları “her birini açıkça ve defalarca yerine getirmemekle” suçlayan Braverman, Başbakan’ı halka verdiği söze ihanet etmekle itham etti.

Braverman ayrıca, geçen hafta Londra’daki Filistin’e destek yürüyüşünün düzenlenmesine engel olmadığı gerekçesiyle, Sunak’ın, “belirsiz, zayıf ve İngiltere’nin ihtiyaç duyduğu liderlik niteliklerinden yoksun” olduğunu öne sürdü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcüye, Braverman’ın Başbakan Sunak’a yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, “Başbakan sözlere değil, eylemlere inanır.” yanıtını verdi.

İNGİLTERE’DE ‘FİLİSTİN’ TARTIŞMALARI

İngiltere’de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin’le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen Braverman, dün Başbakan tarafından görevden alınmıştı.

Suella Braverman’ın İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin’e destek gösterilerine izin veren Londra polisini “taraf tutmakla” suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.

Braverman, Londra’da 14 Ekim’den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini “nefret yürüyüşü” olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda “çifte standart uygulamakla” itham etmişti.

Başbakan Sunak, dün, görevden aldığı Braverman’ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly’yi atamıştı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.
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