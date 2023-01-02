Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu ağır /02 Ocak 2023 12:35

Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu ağır

Hollywood yıldızı Jeremy Renner'ın bir kaza geçirdiği açıklandı. Yapılan açıklamada aktörün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Son yılların meşhur aktörlerinden Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Renner’ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Renner’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun sağlık durumunun ağır ve stabil olduğu kaydedildi. Renner’ın helikopter ile hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.


Renner çiftliğinde çekilmiş bir fotoğrafı kamuoyu ile paylaşmıştı.

Son yıllarda Marvel serisinde Hawkeye karakterini canladırarak şöhrete kavuşan 51 yaşındaki aktör Hurt Locker ve The Town isimli filmlerle Oscar’a iki kez aday olmuştu.

Bu yıl ABD’yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Renner Aralık ayında sosyal medyada fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşmıştı.
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