Samanyolu Haber /Spor / Ünlü basketbolcu bırakma kararı verdi /21 Mart 2022 21:55

Ünlü basketbolcu bırakma kararı verdi

NBA'in ünlü isimlerinden 42 yaşındaki basketbolcu Jamal Crawford emekli olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Yıldız basketbolcu, 42 yaşındaki basketbolcu Jamal Crawford emekli olduğunu açıkladı.

ABD'li basketbolcu Jamal Crawford, emekli olduğunu açıkladı.

Crawford, Twitter hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi sana borçluyum" paylaşımı yaptı.

42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.
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