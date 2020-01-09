Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü beyaz et markası icradan satılıyor /09 Ocak 2020 11:19

Ünlü beyaz et markası icradan satılıyor

Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satılığa çıkacak.

SHABER3.COM

Bir dönem Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve içine düştüğü mâlî krizi aşamayınca 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'in taşınır ve taşınmaz mallarının ardından şimdi de sahip olduğu markaların icra yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.
24 Ocak 2020 tarihinde saat 13.40’da Bandırma’da yapılacak olan ihale ile uzun yıllardır sektörde öncülük yapan marka yeni sahibinin olacak.


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