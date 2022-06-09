Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü ekonomistten 'sermaye kontrolü gelecek' uyarısı /09 Haziran 2022 12:11

Ünlü ekonomistten 'sermaye kontrolü gelecek' uyarısı

Prof. Dr. Atilla Yeşilada: Faiz artışı artık çözüm değil, sermaye kontrolü gelecek

SHABER3.COM

Prof. Dr. Atilla Yeşilada, ‘Mesele Ekonomi-Zor Görev’de çok tartışılan Mayıs ayı enflasyon verilerini, yaklaşan kur şoku riskini ve sermaye kontrolü ihtimali anlattı. Yeşilada’ya göre artık ‘faiz’ artışı bile çare değil. Bütçedeki açığın sürdürülebilir olduğunu ama yükün her geçen gün arttığını anlatan Yeşilada, Atilla Yeşilada, “Üzülerek, kalbim kan ağlayarak paylaşıyorum: Çözüm faiz değil, sermaye kontrolü gelecek!” dedi.

Kur şoku iddialarının hatırlatılarak, faiz artışı ihtimalinin hatırlatılması üzerine Yeşilada, şunları söyledi: “Kur şoku kesin, kaçınılmaz. Maalesef. Hokkabazlık yapıyorlar. Erdoğan, faiz artışı yapmaz. Olsa bile yapamazsınız ki! Ne yapacaksınız, enflasyon yüzde 70. Faizi yüzde 90’a çekerseniz ne olur Türkiye’nin hali. 4 başı mamur bir istikrar programı açıklarsın. Kamu harcamalarını kısarsın, gelir artırıcı önlemler alırsın. Bunlar olmadığı sürece olmaz… Şu anda faizi artırmak değil çözüm; sermaye kontrolü, kapalı kambiyo rejimi.”
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