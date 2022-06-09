Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Göktaş’ın yurtdışına çıktığı kesinleşti

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, GÖKTAŞ ARANIYOR

Gözaltı kararı verilen o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer’den 5’i gözaltına alınırken, aralarında Göktaş’ın da olduğu 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.





EMİR SUBAYI DAHA ÖNCE TUTUKLANDI

MİT operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır savcılık ifadesinde, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak, örtülü bir görev kapsamında Hablemitoğlu’nu hedef olarak bildirdiğini ve kendisinden Portakal Çiçeği Sokak’ta keşif yapmasını istediğini anlatmıştı. Soruşturma kapsamında 2002 yılında MAK Alay Komutanı olan ve Ergenekon davasında 5 yıl tutuklu kalan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş’ın emir subayı Mehmet Narin’in gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıkmıştı.





YURTDIŞINA ÇIKTILAR

Avukat Vural Ergül, hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş ve Tan Dervişoğlu’nun yurtdışında olduğunu söyledi. Ergül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hablemitoğlu Soruşturması dosyası şüphelileri olarak haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişiden; Tan Dervişoğlu ile Levent Göktaş’ın yurtdışına çıktıkları kesinliğe kavuştu” ifadelerini kullandı.