Ünlü finansçı: Bir ay sonra finansal kıyameti yaşayacağız

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; Kiyosaki Ekim ayında gelen "dev" bir piyasa çöküşünün şimdiden tetiklendiğini ve bununla birlikte altın, gümüş ve Bitcoin'i de aşağı çekeceğini tahmin ediyor.





Robert Kiyosaki, ABD borç tavanının yükseltilip yükseltilmediğine veya Hazine Bakanı Janet Yellen veya Federal Rezerv başkanı Jerome Powell tarafından hangi önlemlerin alındığına bakılmaksızın çöküşün geleceği konusunda uyarılarda bulundu.





Kiyosaki, "Bu, dünya tarihindeki en büyük çöküş olacak. Hiç bu kadar borcumuzu şişirmemiştik... Borcun GSYH’ye oranı gözden uzak," dedi.





Kiyosaki, borsanın ABD'deki mevcut ekonominin gerçeklikten kopuk kararlarla Hazine Bakanlığı ve Federal Rezerv tarafından yapay olarak şişirildiğini söyledi ve ekledi: “Sahte para basmaya devam edemezsiniz… Bu iyi değil. Bu gerçeği görmek için insanlar Harvard Üniversitesi'ne gitmek zorunda değil” dedi.





'DAHA FAZLA ALTIN, GÜMÜŞ VE BİTCOİN ALACAĞIM'





Çarşamba günü Kitco News'e verdiği demeçte, şu değerlendirmede bulundu:





"Bütün bu parayı pompalıyorlar, fiyatlar yükseliyor. Yani bu geçici bir enflasyon, ancak bu büyük borçla yığılmış durumdayız ve tek yaptığımız borsa ve emlak piyasasını yükseltmek. Para ekonomiye girmedi, işin üzücü yanı bu. Zenginler daha da zenginleşiyor ama fakir ve orta sınıf daha da fakirleşiyor. Bugün olanlar trajik."





Kiyosaki daha önce de, gayrimenkulün borsa ile çökeceğini ve Çin'in Evergrande Group patlamasının etkisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılacağını söylemişti.





Çin'in en büyük ikinci geliştiricisi olan Evergrande, 300 milyar dolardan fazla borcuyla iflasın eşiğinde ve dünyanın en borçlu şirketi.





Finans uzmanı, dev bir piyasa çöküşünün bazı yatırımcılar için mali felaket anlamına gelse de, piyasa kıyametinin akıllı yatırımcılar için bir fırsat olduğunu söylüyor:





"Çöküşleri severim, bu yüzden bir sonraki çöküş gerçekten çok iyi olacak, ancak altın, gümüş, Bitcoin hisselerini düşürecek, fakat iyi haber şu ki bir çöküş zengin olmak için iyi bir zaman; bu yüzden ben iyimserim ve hisse senetlerinde değil, altın gümüş ve Bitcoin konusunda çok iyimserim. Yani düşüşe geçtiğinde ve onunla birlikte her şeyi alt üst edecek, o zaman daha fazla altın, gümüş ve Bitcoin alacağım."