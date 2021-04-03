Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Futbolcu kanlar içinde tutuklandı /03 Nisan 2021 08:41

Ünlü Futbolcu kanlar içinde tutuklandı

Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı



Kolombiya basınında yer alan habere göre, 34 yaşındaki oyuncu, anlaşmazlık yaşadığı babası ve diğer aile üyelerine saldırdı.

Olay yerine gelen Kolombiya polisi, Guarin'i gözaltına aldı.

Polisin oyuncuyu gözaltına aldığı sırada kaydedilen ve Kolombiya basınında paylaşılan bir videoada, Guarin'in üzerinin kana bulandığı görülüyor.

Kavgaya yol açan anlaşmazlığın sebebi açıklanmazken, polis, Guarin'in olay sırasında aşırı alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

Fransa'da Saint-Etienne, Portekiz'de ise Porto'da oynayan Guarin, 2012-2016 yıllarında İtalya'nın Inter takımında forma giydi.

Guarin, kariyerini ülkesinin Millonarios takımında sürdürüyor.
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