Samanyolu Haber /Spor / Ünlü futbolcunun 75 bin Euroluk saatini çalıp bahçeye gömmüşler /18 Ağustos 2022 23:28

Ünlü futbolcunun 75 bin Euroluk saatini çalıp bahçeye gömmüşler

İspanya'nın önde gelen kulüplerinden FC Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Robert Lewandowski , antrenmandan önce hırsızların saldırısına uğradı

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İspanya'nın FC Barcelona kulübüne transfer olan dünyaca ünlü futbolcusu Robert Lewandowski , antrenmandan önce saldırıya uğradı ve saatini çaldırdı. 

Üç kişi Katalanlar kulübü binasının önünde Lewandowski'nin arabasının yolcu kapısını açtı ve saatini Polonyalı'nın bileğinden çıkartıp aldı. Hırsızlar daha sonra kaçtı. 

Lewandowski'nin arabasıyla hırsızları kovaladığı ancak onları gözden kaybettiği öğrenildi. Olayı polise haber veren ünlü golcü, şok yaşadığı olayla ilgili kısa sürede sevindirici haberi aldı. Polis, itirafta bulunan bir faili tutukladı. Akşam saatlerinde polisler, yaklaşık 75 bin Euro değerinde bir Patek Philippe modeli olan lüks saate el koydu. Hırsızlar futbol sahasından çok uzakta olmayan bir meyve bahçesine saati gömdükleri öğrenildi.
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