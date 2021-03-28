Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü gurme Vedat Milor bile şaştı! /28 Mart 2021 08:26

Ünlü gurme Vedat Milor bile şaştı!

AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı iddiası karşısında "pudra şekeriydi" diyerek savunma yapması ünlü gurme ve yazar Vedat Milor'un da gündemindeydi. Savunmayı tiye alan Milor "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

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Ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor 'Kokain değil, pudra şekeriydi' diyerek kendini savunan ve serbest bırakılan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nu tiye alan bir paylaşım yaptı.

AKP Genel Merkezi’nde büro personeli olduğu belirtilen ve uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde, "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" diyerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre AKP'li Ayvatoğlu'nun 'pudra şekeri' savunmasının ardından serbest bırakılması sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Aralarında gazeteci, siyasetçi, yazar ve bir çok ünlünün de bulunduğu kullanıcılar Ayvatoğlu'nun savunmasını tiye alan paylaşımda bulundu. Bunlardan bir tanesi de Ünlü Gurme ve yazar Vedat Milor oldu.

Milor, Twitter hesabı üzerinden 12 Mart'taki "Utandıran itiraf: Bir restoran eleştirmeni olarak Patsonun en iyi nerede yeneceğine dair en ufak bir fikrim dahi yok" paylaşımına atıfta bulunarak "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı. 

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