Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü iş insanına silahlı saldırı: Durumu ağır /10 Aralık 2023 10:40

Ünlü iş insanına silahlı saldırı: Durumu ağır

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de sağa sola ateş eden bir kişiyi uyardığı sırada kurşunların hedefi oldu, ağır yaralandı. Polis, Sözbir'i vuran kişiyi arıyor. Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otel'in hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleri gündeme gelmişti.

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Sabah'ın haberine göre Ataşehir Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti. Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti. Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedye ile alınan Sözbir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SAĞA SOLA ATEŞ EDENİ UYARMIŞ
Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken çevredeki görgü tanıklarının polise, "Sağa sola ateş açan bir kişi vardı. Aracıyla seyir halindeyden ateş eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi de birden araca yönelerek peş peşe ateş açtı." dedikleri iddia edildi.

Polisin bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

AVUKATI KONUŞTU: İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE ULUORTA İNSANLARIN CANINA KAST EDEN EŞKİYALARIN VARLIĞI HEPİMİZİ KORKUTMAYA DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili konuşan Sözbir'in Avukatı ve İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Baran Akcan, "Müvekkilimin hayati tehlikesi devam etmektedir. Tüm ailesi üzüntü içindedir. İstanbul'un göbeğinde uluorta insanların canına kast eden eşkiyaların varlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor. Olayı en başından beri titizlikle takip eden emniyet güçlerimizi ve etkin bir soruşturmayı devam ettiren İstanbul Anadolu Başsavcılığımıza teşekkür ederim. Faillerin en kısa zamanda yakalancağından ve yargı önünde hesap vereceklerinden kuşku duymuyoruz" dedi.
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