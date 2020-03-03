Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü isimlerden Ahmet’e ve annesine destek /03 Mart 2020 11:46

Ünlü isimlerden Ahmet’e ve annesine destek

Almanya’ya tedaviye gitmesi engellenen kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç’a ve yurt dışına çıkması 3. kez yasaklanan annesi Zekiye Ataç’a ünlülerden destek geldi.

SHABER3.COM

Almanya’ya tedaviye gitmesi engellenen kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç’a ve yurt dışına çıkması 3. kez yasaklanan annesi Zekiye Ataç’a ünlülerden destek geldi.

Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Ahmet Burhan Ataç’ın annesi Zekiye Ataç’a yine yurt dışı yasağı konulması sosyal medyada büyük tepki çekti. “AhmetTedaviye AnnesiyleGitsin” etiketi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi. Ahmet ve annesine birçok ünlü isimden de destek geldi.



MERHAMET ARTIK DEMODE BİR KELİME
Atilla Taş ve Haluk Levent Ahmet Burhan’ın hastalığı ilk gündeme geldiğinde destek veren ilk isimler oldu. Son bir aydır oyuncu Serra Yılmaz, Suavi, tiyatro sanatçısı Ayşenil Şamlıoğlu da Ahmet ile ilgili tweet atan ünlüler arasına katıldı. Bugün ise, yakında zamanda anne olan dizi oyuncusu Hazal Kaya, Ahmet’e yapılanlara bir anlam veremediğini anlatan “Neden?” notuyla bir paylaşım yaptı. Oyuncu Serra Yılmaz “Merhamet artık demode bir kelime” dedi. Ayşenil Şamlıoğlu ise “Bu nasıl vicdansızlıktır, çıldırmak isten değil.” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri ve yazarlar da tepki gösterenler arasındaydı.





Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü isimlerden Ahmet’e ve annesine destek Sonraki Haber >>

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Midilli'de aşırı sağcılar kampı ateşe verdi!

Tehlikeli kutuplaşma!

Tehlikeli kutuplaşma!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:19