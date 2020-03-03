Ünlü isimlerden Ahmet’e ve annesine destek

Almanya’ya tedaviye gitmesi engellenen kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç’a ve yurt dışına çıkması 3. kez yasaklanan annesi Zekiye Ataç’a ünlülerden destek geldi.







Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Ahmet Burhan Ataç’ın annesi Zekiye Ataç’a yine yurt dışı yasağı konulması sosyal medyada büyük tepki çekti. “AhmetTedaviye AnnesiyleGitsin” etiketi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi. Ahmet ve annesine birçok ünlü isimden de destek geldi.













MERHAMET ARTIK DEMODE BİR KELİME

Atilla Taş ve Haluk Levent Ahmet Burhan’ın hastalığı ilk gündeme geldiğinde destek veren ilk isimler oldu. Son bir aydır oyuncu Serra Yılmaz, Suavi, tiyatro sanatçısı Ayşenil Şamlıoğlu da Ahmet ile ilgili tweet atan ünlüler arasına katıldı. Bugün ise, yakında zamanda anne olan dizi oyuncusu Hazal Kaya, Ahmet’e yapılanlara bir anlam veremediğini anlatan “Neden?” notuyla bir paylaşım yaptı. Oyuncu Serra Yılmaz “Merhamet artık demode bir kelime” dedi. Ayşenil Şamlıoğlu ise “Bu nasıl vicdansızlıktır, çıldırmak isten değil.” ifadelerini kullandı.





Milletvekilleri ve yazarlar da tepki gösterenler arasındaydı.



















