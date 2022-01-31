Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü kripto para markası yönetiminden yeni karar /31 Ocak 2022 20:22

Ünlü kripto para markası yönetiminden yeni karar

Ünlü kripto para markalarından Binance yönetiminin kripto para işlem platformlarının bilgisayar korsanlarının saldırılarına uğramalarına, ele geçirilmelerine karşı 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturduğu belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Binance yönetimi, kripto para işlem platformlarının bilgisayar korsanlarının saldırılarına uğramalarına, ele geçirilmelerine karşı 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturdu.

Binance CEO'su Changpeng Zhao yaptığı bilgilendirmede, "Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün Binance Güvenli Varlık Fonu kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen olaylara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyor" dedi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞTİ
Kripto para piyasaları, geçtiğimiz çarşamba günü faiz kararı sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde şahin bir tonda mesajlar vermesiyle düşüş eğilimine girdi.
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