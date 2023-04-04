Ünlü milyarder iflas bayrağını çekti

Virgin Grubu'nun kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu uzay araştırmaları ve uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit’in iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.





Geçen hafta 750 çalışanının yaklaşık yüzde 85'inin işten çıkarıldığını duyuran Kaliforniya merkezli şirket, varlıklarının satışı için ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.





Şirket, mahkemeye sunduğu dosyada 30 Eylül 2022 itibariyle yaklaşık 243 milyon dolarlık varlığı ve toplam 153,5 milyon dolar borcu olduğunu belirtti.





Reuters’ta yer alan habere göre; Virgin Orbit CEO’su Dan Hart yaptığı açıklamada, “İflas korumu sürecinin, verimli ve değeri en üst düzeye çıkaran bir satışı belirlemek ve sonuçlandırmak için ileriye dönük en iyi yolu temsil ettiğine inanıyoruz” dedi.





Virgin Orbit’in İngiltere’den fırlatılan ilk roketi LauncherOne, Ocak ayındaki altıncı görevinde yörüngeye ulaşamamıştı. Yörüngeye ulaşamayan rokette yer alan ABD ve İngiltere istihbarat uydularının yükü ise okyanusa düştü.





ŞİRKET BİRÇOK YOL DENEDİ

Şirket, roket arızasından sonra yeni fon bulmak için çabaladı, operasyonları durdurdu ve 15 Mart’ta neredeyse tüm çalışanlarını nakit tasarrufu için işten çıkardı.





Virgin Orbit’in iflas başvurusu, en büyük alacaklısının Londra merkezli Arqit Ltd olarak gösterdi. Başvuruda yer alan bilgilere göre Virgin Orbit'in Arqit Ltd'ye yaklaşık 10 milyon dolar borcu var.





Virgin Orbit’in en büyük ikinci alacaklısı ise gelecekteki fırlatmalar için yaklaşık 6,8 milyon dolarlık bir teminata sahip olan ABD Uzay Kuvvetleri olarak kaydedildi.





Forbes'in listesine göre, şirketin kurucusu ve sahibi Richard Branson'ın toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.