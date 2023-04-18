Ünlü oyuncu Erdem Baş isyan etti: Yusuf Kerim'e eziyet edenin bu mübarek gecede Allah belasını versin

‘‘Kanun çıkmış, cumhurbaşkanı imzalamış, resmi gazetede yayınlanmış. Yusuf’a annesini veremeyenin, engelleyenin, eziyet edenin bu mübarek gecede Allah belasını versin..’’









Çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkânı sağlayan 7. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalamışıyla 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak aradan iki hafta geçmesine rağmen hâlâ 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim annesi Gülten Sayın cezaevinden tahliye edilmedi.Doktorların yüzde 20 yaşama şansı tanıdığı 4. evre Ewing Sarkom kanser hastası olan 6 yaşındaki Yusuf Kerim, 8. kemoterapiye başlarken anne Gülten Sayın’ın yasaya rağmen tahliye edilmemesi kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.Türkiye’den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen oyuncu Erdem Baş da Yusuf Kerim’in annesinin tahliye edilmemesine isyan etti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdem Baş, TBMM’de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan yasanın yürürlüğe girmesine rağmen anne Gülten Sayın’ın tahliyesini engelleyenlere ateş püskürdü.Baş şu ifadeleri kullandı: