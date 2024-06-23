Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı: Kısırlığa sebep oluyor

Son günlerde Türkiye ve dünyada artan hatalı üretim ürünleri sonucunda toplatma kararları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak dünyanın birçok bölgesinde satışı yapılan bir peynir türünde, mikroplastik tespit edildi. Kısırlık başta olmak üzere birçok soruna yol açabilme tehlikesi taşıyan bu maddenin ardından ürün hakkında toplama kararı verildi.



Ton balığı, makarna ve çay ürünlerinin ardından bir sağlık skandalı da peynir üreticilerinden geldi. Dünyanın birçok ülkesinde satışı yapılan bir peynir türünün içerisinde mikroplastik maddeler tespit edildi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre çok yoğun olarak bulunan bu maddeler, kısırlık başta olmak üzere birçok sağlık sorunu için 'tetikleyici' olma tehlikesi taşırken, firma konuyu ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu üretim serisinde büyük bir hata yapıldığını belirtti ve özür diledi.



Villa Gusto markasının 125 gramlık mozzarella peynirlerinde tespit edilen yabancı cisimlerin ardından, firmanın satışa sunulduğu birçok ülkenin yetkili kurumları ivedilikle toplama kararı aldı.



Villa Gusto firması, fatura sormaksızın kendilerine geri verilecek ürünlerin tamamı için para iadesi yapacaklarını belirtirken, firmanın sadık tüketicileri yaşananlara tepki gösterdi.