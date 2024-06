İsrailliler bir kez daha Netanyahu'ya karşı sokakta: 'İsrail'i bitiriyorsun'

İsrailliler, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından rehin alınan ve Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin geri getirilmesi, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu hafta da devam etti.



On binlerce İsrailli, cumartesi akşamı yine başta başkent Tel Aviv olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa, Kayserya ve Beer Şeva'da pek çok noktada, taleplerini dile getirmek için sokaklara çıktı.



Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan rehine aileleri, tüm İsraillileri her hafta ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilere katılmaya çağırdı.



Netanyahu başbakanlığındaki hükümet istifa etmediği sürece Gazze'deki Filistinli gruplarla bir rehine değişim anlaşması imzalamanın mümkün olmadığını ifade eden rehine aileleri, "Esir takası anlaşması olmayacak ve Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek" ifadelerini kullandı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Tel Aviv'deki protestoların başlıca adreslerinden olan ve polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrailli de Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.



Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı. Açılan pankartlardan birinde, Netanyahu'nun lakabına da atıfla İngilizce olarak, “Bibi; İsrail’i savunmuyorsun, bitiriyorsun” denildi.



Gazze Şeridi’ndeki İsrailli rehinelerden Itzhak Elgarat’ın kardeşi Danny Elgarat, konuşmasında, Başbakan Netanyahu’yu suçladı. Elgarat, Netanyahu ve hükümetine hitaben, “Siyasi hayatta kalmanız için sevdiklerimizin hayatlarını feda etmeyi seçiyorsunuz” diye konuştu.



Öte yandan, King George caddesindeki tarihi Metzudat Zeev binası yakınlarında toplanan göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunan polis, itfaiye araçlarının yardımıyla, göstericilerin bu alanda yaktığı ateşi söndürdükten sonra atlı birliklerle protestocuları dağıtmaya çalıştı.



İsrail devlet televizyonunun haberine göre, polis, yaptığı açıklamada, Tel Aviv'de üç göstericinin 'düzeni bozma, yangın çıkarma ve polis memurlarına şiddet uygulama' suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te ‘Aksa Tufanı’ isimli bir saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı sırasında 250'yi aşkın kişi de rehin alınarak Gazze'ye götürüldü.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.