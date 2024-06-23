Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı /23 Haziran 2024 09:55

İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak kullandıkları bahçede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Onlarca merminin sıkıldığı çatışmada 4 kişi yaralandı.

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Bakırköy Dr. Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak olarak kullandığı bahçede, saat 01.00 sıralarında bankalarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek iki grup arasında silahlar çekildi. Silahların çekildiği kavgada onlarca mermi sıkılırken çevredeki vatandaşlar panik içerisinde sağa sola koşuştu. Çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Çatışmada seken mermiler güvenlik kulübesi ve yoldan geçen bir araca isabet etti.

Gercek Gündem'de yer alan habere göre 4 kişinin yaralandığı ve onlarca merminin sıkıldığı kavga sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çıkan çatışma sonra yaralıların yardımına hastane personeli ve çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sedyelere alınarak hastane içerisine alındı. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaralıların tedavi için alındığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi hasta giriş ve çıkışı tedbir amacıyla kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri hastane ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde onlarca boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelileri aramak için çalışma başlattı.

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